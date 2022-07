I luoghi più freschi dove scappare dall’afa vicino Firenze (Di lunedì 11 luglio 2022) Estate torrida e voglia di fresco vicino Firenze? Ci sono un paio di posti veramente perfetti per una gita fuori porta o una fuga dopo il lavoro. Scopriamo dove sono L’estate in città è sempre più calda e l’unico pensiero comune è trovare un po’ di fresco e qualche ora di relax. Ovviamente risulta difficile L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 11 luglio 2022) Estate torrida e voglia di fresco? Ci sono un paio di posti veramente perfetti per una gita fuori porta o una fuga dopo il lavoro. Scopriamosono L’estate in città è sempre più calda e l’unico pensiero comune è trovare un po’ di fresco e qualche ora di relax. Ovviamente risulta difficile L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Pubblicità

CiabattaUna : RT @ValeDomenici: @rocken78 Ci sono cose solo tue, sono piccoli luoghi di resistenza: una piccola spiaggia in cui non c'è proprio nessuno,… - MAdam25651909 : RT @ValeDomenici: @rocken78 Ci sono cose solo tue, sono piccoli luoghi di resistenza: una piccola spiaggia in cui non c'è proprio nessuno,… - MeriGuarnaccia : RT @visit_lazio: A pochi chilometri a nord di Roma, il #CastellodiSantaSevera è uno dei luoghi più suggestivi della nostra regione. Costrui… - FedericoCiacca3 : RT @visit_lazio: A pochi chilometri a nord di Roma, il #CastellodiSantaSevera è uno dei luoghi più suggestivi della nostra regione. Costrui… - _Karine_C : RT @visit_lazio: A pochi chilometri a nord di Roma, il #CastellodiSantaSevera è uno dei luoghi più suggestivi della nostra regione. Costrui… -