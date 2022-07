“Ho fatto un check-up completo”: Barbara d’Urso spiazza tutti, arriva la spiegazione (Di lunedì 11 luglio 2022) . In attesa di tornare, la conduttrice pensa a se stessa Una stagione lunga e intensa, anche se meno del solito perché poco alla volta molto dei suoi impegni sono state cancellati o ridimensionati. Ma i numeri, nel mondo della televisione fondamentali, confermano che L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) . In attesa di tornare, la conduttrice pensa a se stessa Una stagione lunga e intensa, anche se meno del solito perché poco alla volta molto dei suoi impegni sono state cancellati o ridimensionati. Ma i numeri, nel mondo della televisione fondamentali, confermano che L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

TheLovelySams : @Uberbored_80 Se frequento palestre, saune o piscine è stata la prima domanda quando ho fatto check su MTS scorsa s… - ANONIMCF : RT @sheisimo: Ora posso dirvi che ho visto e fatto il check in a COLIN FIRTH!!!! - sheisimo : Ora posso dirvi che ho visto e fatto il check in a COLIN FIRTH!!!! - MRBronson14 : @magiocoso check in in ostello fatto, adesso fumo e vo a letto - stefanogv79 : Ho appena fatto check in per un volo di 13 ore, per poter stare in un paese 48, per fare riunioni che avrei potuto… -