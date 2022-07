Gas | Mite | calo fornitura russa marginale | nessuna emergenza

(Di lunedì 11 luglio 2022) "La riduzione di circa il 30% sulle forniture di gas annunciate da Gazprom per l'Italia equivale in valore assoluto a circa 10 milioni di metri cubi al giorno, e rappresenta una partedella ...

...questa situazione - spiega il- non è prevista l'attuazione di piani di emergenza energetica con misure di risparmio straordinarie" e che il piano di diversificazione delle forniture die di ......"Energia" e "Ucraina" per mitigare gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia e del... La circolare è stata elaborata con il contributo del ministero della Transizione ecologica () e ..."La riduzione di circa il 30% sulle forniture di gas annunciate da Gazprom per l'Italia equivale in valore assoluto a circa 10 milioni di metri cubi al giorno, e rappresenta una parte marginale della ...In Italia la situazione è sotto controllo, fanno sapere dal governo. «Non siamo la Germania», dicono, costretta da subito ai razionamenti per la manutenzione del Nord Stream. Ma ...