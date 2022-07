Figc, al via il corso per ‘Dirigente addetto agli arbitri’: lezioni a Coverciano e Lissone (Di lunedì 11 luglio 2022) Nella mattinata di lunedì 11 luglio ha preso il via il corso per ‘Dirigente addetto agli arbitri’, organizzato dal settore tecnico Figc e dall’Aia. Le lezioni si svolgeranno presso Coverciano ed il Centro Var di Lissone e potranno vantare docenti di alto livello. In totale saranno 56 le ore in cui gli allievi approfondiranno il lavoro di questa figura sempre più diffusa nel mondo del calcio. Nella giornata inaugurale, sono intervenuti il presidente e il vice presidente dell’Aia, Alfredo Trentalange e Duccio Baglioni, mentre domani sarà il turno del responsabile del Settore Tecnico dell’Aia, Matteo Trefoloni. Di seguito l’elenco completo dei partecipanti al corso: Matteo Angiò, Luca Azzarelli, Angelo ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Nella mattinata di lunedì 11 luglio ha preso il via ilper, organizzato dal settore tecnicoe dall’Aia. Lesi svolgeranno pressoed il Centro Var die potranno vantare docenti di alto livello. In totale saranno 56 le ore in cui gli allievi approfondiranno il lavoro di questa figura sempre più diffusa nel mondo del calcio. Nella giornata inaugurale, sono intervenuti il presidente e il vice presidente dell’Aia, Alfredo Trentalange e Duccio Boni, mentre domani sarà il turno del responsabile del Settore Tecnico dell’Aia, Matteo Trefoloni. Di seguito l’elenco completo dei partecipanti al: Matteo Angiò, Luca Azzarelli, Angelo ...

Pubblicità

sportface2016 : #Figc, al via il corso per ‘Dirigente addetto agli arbitri’: lezioni a Coverciano e Lissone - sportli26181512 : Tutto il Paese celebra gli Azzurri Campioni del Mondo dell’82: La FIGC festeggia lanciando un video con le immagini… - patrizio_visco : RT @ZZiliani: Cara ?@FIGC? e caro #Gravina, il 30 giugno sareste così gentili da dirci se la #Juventus ha firmato o no lo rinuncia alla #Su… - picardi_pietro : RT @NicoSchira: Novità importante che emerge dal Consiglio Federale #FIGC: i club di #SerieA hanno chiesto ufficialmente la reintroduzione… - blazing_squad_2 : RT @NicoSchira: Novità importante che emerge dal Consiglio Federale #FIGC: i club di #SerieA hanno chiesto ufficialmente la reintroduzione… -