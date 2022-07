Draghi vede Mattarella. Il decreto Aiuti passa alla Camera, i grillini non partecipano al voto (Di lunedì 11 luglio 2022) Conte: “Il non voto questione di coerenza”. Berlusconi al premier: “Serve una verifica di maggioranza. I 5 Stelle giocano sulle pelle degli italiani” Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 11 luglio 2022) Conte: “Il nonquestione di coerenza”. Berlusconi al premier: “Serve una verifica di maggioranza. I 5 Stelle giocano sulle pelle degli italiani”

gparagone : #Draghi NON é un servitore dello Stato; é messo lì dagli USA. E si vede benissimo. - fattoquotidiano : “In questo momento drammatico, la responsabilità la si dimostra con un documento come quello che abbiamo presentato… - fpicciolini : @lageloni a destabilizzare è stato Di Maio non Conte che dalla nascita del governo Draghi ha contestato tutto e ha… - infoitinterno : Governo: Mattarella vede Draghi, 'focus su politica nazionale e internazionale' (RPT) - Il Sole 24 ORE - mikytooday1 : @aralia_a @SunrisePhl Consecutio tempore! Draghi chiese tempo.. beh... è passato e il campo della diatriba è il sen… -