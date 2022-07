«Corro Da Te» film più visto del 2022 su Sky nei sette giorni

(Di lunedì 11 luglio 2022) Record su Sky perDA TE: ilha raccolto in solo una settimana 1 milione di spettatori medi (967mila AMR7 – dato comprensivo di Primissime) e quasi un milione e 700mila contatti unici, più che raddoppiando il dato d’ascolto dell’esordio e con una quota di ascolti non lineari pari al 63%. Si tratta delpiùdelsu Sky nei.Undi...

Pubblicità

spietataYANG : Molto carino 'Corro da te' con Favino...film leggero e divertente con al centro il tema della disabilità #Corrodate - EveBazinga : Segnalo film molto carino su Prime con un Favino sempre in grandissima forma(riduttivo) ed un’incantevole Miriam Le… - ffrancesxa : @giulionapriv @sonoesaur1ta E lo vedi che mi fai fare i film corro - NorthStar1724 : Ho appena visto Corro da te e, si, lo ammetto: l’ho guardato solo per Miriam Leone. Ora la mia domanda è… perché ca… - gretacongiu_ : RT @AngelaDePantale: Ho appena visto il film corro da te con miriam leone e pierfrancesco favino. Aldilà della mostruosa bravura di entramb… -

Record su Sky perDA TE : ilha raccolto in solo una settimana 1 milione di spettatori medi (967mila AMR7 - dato comprensivo di Primissime) e quasi un milione e 700mila contatti unici, più che raddoppiando ...Green (18 luglio),da te di R. Milani (19luglio), Finale a sorpresa di M. Cohn, E' stata la mano di Dio di P. Sorrentino (21 luglio). A seguire il 23 luglio ilNostalgia di M. Martone, ...L'interprete di Rooster in Top Gun: Maverick, Miles Teller, ha rivelato che l'ipotesi di un Top Gun 3, alla luce del grande successo dell'ultimo film, è più che fondata. Non è la prima volta che lo su ...