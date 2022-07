Carnevale | «Dybala sarebbe un grande colpo per il Napoli | con Osimhen formerebbe una coppia fortissima»

(Di lunedì 11 luglio 2022) «ro un binomio perfetto. Non so a che punto siano le trattative per l’argentino, ma quello che posso dire è che credo possa essere la destinazione ideale per Paulo, che nell’ultimo anno – visto dall’esterno – sembra aver perso entusiasmo». L’exAndreanon ha dubbi. Lo dichiara alla Gazzetta dello Sport. Al’argentino diventerebbe “un nuovo reuccio”. «E poi parliamo di un giocatore ancora giovane e nel pieno della maturità. Uno che sa dare veramente qualità a una squadra con grandi giocate. Ilfarebbe un grandissimoe l’argentino insieme afarebbe sì che la squadra di Luciano Spalletti diverrebbe una delle maggiori candidate allo scudetto. Tra l’altro credo che insieme ...

