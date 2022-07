Caldo e afa | il decalogo “salva cuore” per l’estate

Leggi su iodonna

(Di lunedì 11 luglio 2022) Anche il cuore risente dele dell’umidità in questi afosi giorni estivi. Stanchezza, aumento del sudore, inappetenza, spossatezza, giramento o mal di testa, vertigini. E poi anche sintomi come abbassamento della pressione, battito cardiaco rallentato o aumentato, sensazione di doversi stendere per non perdere i sensi. Possono essere sintomi legati al, e al passaggio da ambienti rinfrescati con aria condizionata a quelli esterni. Per l’organismo, che non ha il tempo di adattarsi allo sbalzo di temperatura, si tratta di un grande stress che non deve essere sottovalutato. «Lo stress esercitato dai raggi ultravioletti anno dopo anno è sempre maggiore, i picchi die umidità aumentano, e questi fenomeni possono avere effetti nocivi sul nostro organismo, a partire dall’ambito cardiovascolare, sia per chi assume farmaci sia ...