Borsa: Hong Kong apre a - 1,17%, pesano i tecnologici (Di lunedì 11 luglio 2022) La Borsa di Hong Kong apre la seduta con una brusca correzione, sulla debolezza dei titoli tecnologici: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute l'1,17%, scivolando a 21.470,77 punti. Ieri l'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) Ladila seduta con una brusca correzione, sulla debolezza dei titoli: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute l'1,17%, scivolando a 21.470,77 punti. Ieri l'...

