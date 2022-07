Alessia Marcuzzi, avete mai visto il padre? È identico a lei! (Di lunedì 11 luglio 2022) Alessia Marcuzzi è una vera e propria star dei social. Dopo l'annuncio che tornerà presto in televisione con un nuovo programma, la sua notorietà sembra essersi quadruplicata. Nelle scorse ore, Alessia ha voluto mostrare ai suoi followers un ricordo della sua infanzia. La conduttrice ha condiviso una foto che la ritrae in compagnia del suo papà: sono due gocce d'acqua! La nota conduttrice e showgirl italiana Alessia Marcuzzi ha una lunga lista di successi alle sue spalle e una strada spianata davanti a sé. Ha esordito nel mondo dello spettacolo prima come modella poi come valletta ed infine come conduttrice. Era davvero giovanissima quando ha mosso i primi passi sul piccolo schermo, sbalordendo tutti. Forse non tutti sanno che il sogno di Alessia Marcuzzi era proprio ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 11 luglio 2022)è una vera e propria star dei social. Dopo l'annuncio che tornerà presto in televisione con un nuovo programma, la sua notorietà sembra essersi quadruplicata. Nelle scorse ore,ha voluto mostrare ai suoi followers un ricordo della sua infanzia. La conduttrice ha condiviso una foto che la ritrae in compagnia del suo papà: sono due gocce d'acqua! La nota conduttrice e showgirl italianaha una lunga lista di successi alle sue spalle e una strada spianata davanti a sé. Ha esordito nel mondo dello spettacolo prima come modella poi come valletta ed infine come conduttrice. Era davvero giovanissima quando ha mosso i primi passi sul piccolo schermo, sbalordendo tutti. Forse non tutti sanno che il sogno diera proprio ...

Pubblicità

FeetCelebrityIT : La bellissima Alessia Marcuzzi in nylon #feet #feetfethish #feetworship #feetfinder #NylonGoddess #nylongirl… - RobyNinAX : Raga, ma sto realizzando ora che vedrò anche Paola e Chiara sul palco..Se arriva pure Alessia Marcuzzi mi presenta… - modamadeinitaly : Sono iniziati i Summer Sale Marks and Angels 2022 dal blog di Alessia Marcuzzi - VanityFairIt : Per molte sono iniziate le tanto attesa vacanze e il desiderio di liberarsi di make-up eccessivi incalza. Da Alessi… - alluc1nante : @opinionistapp Alessia Marcuzzi e il figlio Tommaso -