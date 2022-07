Adriana Volpe non si trattiene più: cosa pensa veramente del GF Vip (Di lunedì 11 luglio 2022) Adriana Volpe ha rotto il silenzio dopo l’esclusione dalla prossima edizione grande Fratello Vip. Ecco cosa ha rivelato la showgirl e conduttrice. Se Sonia Bruganelli ha ottenuto la riconferma con il ruolo di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, la stessa cosa non può dire della collega Adriana Volpe, esclusa dall’edizione del prossimo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 11 luglio 2022)ha rotto il silenzio dopo l’esclusione dalla prossima edizione grande Fratello Vip. Eccoha rivelato la showgirl e conduttrice. Se Sonia Bruganelli ha ottenuto la riconferma con il ruolo di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, la stessanon può dire della collega, esclusa dall’edizione del prossimo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

ParliamoDiNews : Adriana Volpe fuori dal GF Vip, parla lei: `Torno alla conduzione` #AdrianaVolpe #conduzione #GFVip #11luglio - ParliamoDiNews : Adriana Volpe rompe il silenzio dopo la sua non riconferma al “Grande Fratello Vip” e parla di Sonia Bruganelli… - San_Gavino : Una turista d’eccezione a San Gavino: Adriana Volpe stregata dai murales - LuciaVenezia5 : @menacinque2 @BITCHYFit Noia opinionista ? Non l’ha sa fare salva sempre chi è raccomandato dagli autori Adriana Vo… - LuciaVenezia5 : @BITCHYFit Clarissa corri troppo non puoi pretendere di essere scelta come opinionista senza esperienza è stato di… -