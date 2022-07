Abusivismo: Polizia Locale sequestra ‘lido’ a Mondragone (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMondragone (Ce) – In una zona demaniale, e senza autorizzazioni, aveva allestito un lido balneare abusivo in località Levagnole di Mondragone, sul litorale casertano. La struttura è stata sequestrata all’alba dagli agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria Antidegrado della Polizia Locale, coordinati comandante David Bonuglia, e da personale appartenente alla Capitaneria di Porto. Il gestore della struttura è stato denunciato all’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – In una zona demaniale, e senza autorizzazioni, aveva allestito un lido balneare abusivo in località Levagnole di, sul litorale casertano. La struttura è statata all’alba dagli agenti del Nucleo diGiudiziaria Antidegrado della, coordinati comandante David Bonuglia, e da personale appartenente alla Capitaneria di Porto. Il gestore della struttura è stato denunciato all’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

