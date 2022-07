Uomini e donne, bufera di polemiche su Matteo Ranieri: «Aveva ragione Sophie» (Di domenica 10 luglio 2022) bufera su Matteo Ranieri. Dopo Uomini e donne la sua relazione con la scelta, Valeria Cardone, sembrava procedere a gonfie vele, ma poi è calato il silenzio più assoluto. Finchè, Valeria ha ammesso che la loro relazione da tempo era giunta al capolinea. E subito dopo Il suo messaggio è stato dopo Matteo ha confermato. Alla notizia, il web si è scatenato contro l’ex tronista, ricordando la rottura con Sophie Codegoni. E in molti si chiedono se non avesse davvero ragione l’ex gieffina. Quando si concluse la storia tra Matteo e Sophie si crearono due fazioni tra i follower, ma la maggior parte riteneva che lei fosse colpevole e lui vittima. Ora, dopo quanto accaduto in questi giorni, molti si stanno ricredendo. «A questo ... Leggi su blog.libero (Di domenica 10 luglio 2022)su. Dopola sua relazione con la scelta, Valeria Cardone, sembrava procedere a gonfie vele, ma poi è calato il silenzio più assoluto. Finchè, Valeria ha ammesso che la loro relazione da tempo era giunta al capolinea. E subito dopo Il suo messaggio è stato dopoha confermato. Alla notizia, il web si è scatenato contro l’ex tronista, ricordando la rottura conCodegoni. E in molti si chiedono se non avesse davverol’ex gieffina. Quando si concluse la storia trasi crearono due fazioni tra i follower, ma la maggior parte riteneva che lei fosse colpevole e lui vittima. Ora, dopo quanto accaduto in questi giorni, molti si stanno ricredendo. «A questo ...

Pubblicità

rubio_chef : Solo a giugno gli occupanti nazisti dell’esperimento coloniale d’occupazione e apartheid israeliano hanno arrestato… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - FlickerXStill : @ladeni_79 Perché pensano, ancora erroneamente, che noi donne siamo fatte solo per badare ai bambini mentre gli uom… - Titty48286633 : esatto cos'è l'amore ?? a me l amore mi ha fatto soffrire molto?? Ma fortunatamente non tutti gli uomini sono uguali,… -