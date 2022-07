Thor: Love and Thunder, Christian Bale: "Ho quasi rifiutato la parte: dovevo indossare un perizoma" (Di domenica 10 luglio 2022) Christian Bale ha recentemente rivelato di aver quasi rifiutato il ruolo di Gorr in Thor: Love and Thunder perché il costume del suo personaggio comprendeva l'uso di un perizoma. Un minuscolo pezzo di tessuto ha quasi impedito a Christian Bale di tornare a recitare in un film di supereroi: Bale, che interpreta il malvagio Gorr in Thor: Love and Thunder, ha detto a The Wrap che un perizoma e l'aspetto fisico del suo personaggio nei fumetti lo hanno quasi convinto a rifiutare il ruolo. "Ho dato un'occhiata veloce e mi sono detto: 'Ha un perizoma addosso. Nessuno vuole vedermi con un ... Leggi su movieplayer (Di domenica 10 luglio 2022)ha recentemente rivelato di averil ruolo di Gorr inandperché il costume del suo personaggio comprendeva l'uso di un. Un minuscolo pezzo di tessuto haimpedito adi tornare a recitare in un film di supereroi:, che interpreta il malvagio Gorr inand, ha detto a The Wrap che une l'aspetto fisico del suo personaggio nei fumetti lo hannoconvinto a rifiutare il ruolo. "Ho dato un'occhiata veloce e mi sono detto: 'Ha unaddosso. Nessuno vuole vedermi con un ...

Pubblicità

GianlucaOdinson : Incassi Italia, Thor: Love and Thunder supera i 4 milioni sabato - wandaxbarnes : RT @llyfrausandrain: #ThorLoveAndThunder . . . thor love and thunder è così gay perché è con la forza dell'arcobaleno che si sconfiggono le… - GianlucaOdinson : Thor: Love and Thunder vuole essere così divisivo perché parla di estremi opposti e di finti Dei - GianlucaOdinson : Thor: Love and Thunder, la scena preferita di Christian Bale è stata tagliata - illubot3 : Thor: Love and Thunder conquista il box office USA e internazionale – Lo Spazio Bianco - Lo Spazio Bianco:… -