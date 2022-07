Roma: ambulanze con tempi di attesa di tre ore “Se stai male puoi solo pregare” (Di domenica 10 luglio 2022) A Roma decine di ambulanze sono ferme nei pronto soccorso. Le denunce dei cittadini costretti ad aspettare quasi tre ore per un intervento. Per la mancanza di posti letto molte ambulanze sono nel caos a Roma a tal punto che molti cittadini hanno denunciato: “Mi hanno sconsigliato di chiamare l’ambulanza”. Secondo le fonti lunedì le L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 10 luglio 2022) Adecine disono ferme nei pronto soccorso. Le denunce dei cittadini costretti ad aspettare quasi tre ore per un intervento. Per la mancanza di posti letto moltesono nel caos aa tal punto che molti cittadini hanno denunciato: “Mi hanno sconsigliato di chiamare l’ambulanza”. Secondo le fonti lunedì le L'articolo proviene da Leggilo.org.

Sdf4774 : Succede anche questo a Roma Porta Portese … QUATTRO AMBULANZE SI CONTENDONO IL MALATO ?????????? - HakunaM89047621 : RT @lunedi19: Se venite a Roma e state male potete solo pregare. ARES 118 blocca le ambulanze nei pronto soccorso. #malasanita #speranzavat… - lunedi19 : Se venite a Roma e state male potete solo pregare. ARES 118 blocca le ambulanze nei pronto soccorso. #malasanita… - massimo_san : RT @WRicciardi: inattesa??? Covid a Roma, offensiva (inattesa), e il 118 cerca ambulanze per i soccorsi - AntonioSbraga : Regione Lazio, per sbloccare le ambulanze ferme Ares assolda privati. Equipaggi in ostaggio -