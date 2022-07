Omicidio in strada a Torino, 56enne massacrato di botte e ucciso a bastonate: fermato un 20enne (Di domenica 10 luglio 2022) Le nostre città come giungle d’asfalto. Torino si risveglia nell’orrore dell’ultima violenza, di un ennesimo efferato delitto. Nella notte appena trascorsa un 56enne italiano muore in piazza: massacrato di botte, con pugni e bastonate che non gli danno scampo. Siamo nel quartiere Borgo Vittoria, dove il corpo esanime della vittima giace in ancora terra quando, intorno alle 4 del mattino, i residenti della zona lanciano l’allarme alle forze dell’ordine. Le cause che hanno portato all’Omicidio non sono ancora chiare, ma la polizia ha già fermato il presunto assassino: un 20enne che, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti al lavoro sul caso, avrebbe aggredito e colpito a morte il 56enne, deceduto sul posto. Omicidio in ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 10 luglio 2022) Le nostre città come giungle d’asfalto.si risveglia nell’orrore dell’ultima violenza, di un ennesimo efferato delitto. Nella notte appena trascorsa unitaliano muore in piazza:di, con pugni eche non gli danno scampo. Siamo nel quartiere Borgo Vittoria, dove il corpo esanime della vittima giace in ancora terra quando, intorno alle 4 del mattino, i residenti della zona lanciano l’allarme alle forze dell’ordine. Le cause che hanno portato all’non sono ancora chiare, ma la polizia ha giàil presunto assassino: un 20enne che, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti al lavoro sul caso, avrebbe aggredito e colpito a morte il, deceduto sul posto.in ...

