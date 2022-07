Lazio, CorSport: “Ecco Maximiliano per la porta” (Di domenica 10 luglio 2022) Lazio CorSport- La Lazio continua il mercato in entrata, dopo aver acquistato Casale e Gila. Il vero obbiettivo ora di Igli Tare sono i due portieri e un altro difensore centrale. La Lazio ha il nuovo portiere, il Corriere dello Sport conferma. Luis Maximiano sarà il nuovo portiere dei capitolini, arriverà alla corte di Sarri per una cifra vicino ai 7 milioni di euro, senza alcun prestito. Lotito sta lavorando per limare gli ultimi dettagli e per consegnare il primo portiere in ritiro all’ex Napoli che non ha né il primo e né il secondo portiere. Maximiano aveva una clausola rescissoria di 13 milioni di euro ma il Granada retrocesso ha abbassato le pretese. Lazio, Maximiano in arrivo, è il portiere adatto? Maximiano, classe 99? è un portiere molto promettente. Luis Maximiano è un portiere dotato di ... Leggi su seriea24 (Di domenica 10 luglio 2022)- Lacontinua il mercato in entrata, dopo aver acquistato Casale e Gila. Il vero obbiettivo ora di Igli Tare sono i due portieri e un altro difensore centrale. Laha il nuovo portiere, il Corriere dello Sport conferma. Luis Maximiano sarà il nuovo portiere dei capitolini, arriverà alla corte di Sarri per una cifra vicino ai 7 milioni di euro, senza alcun prestito. Lotito sta lavorando per limare gli ultimi dettagli e per consegnare il primo portiere in ritiro all’ex Napoli che non ha né il primo e né il secondo portiere. Maximiano aveva una clausola rescissoria di 13 milioni di euro ma il Granada retrocesso ha abbassato le pretese., Maximiano in arrivo, è il portiere adatto? Maximiano, classe 99? è un portiere molto promettente. Luis Maximiano è un portiere dotato di ...

