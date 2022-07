La Lazio blinda la porta: chi è Luís Maximiano, il giovane portoghese pronto per una maglia da titolare (Di domenica 10 luglio 2022) La Lazio è una squadra molto competitiva con ambizioni di vertice nel prossimo campionato. L’allenatore Maurizio Sarri ha iniziato un lavoro interessante e la squadra ha dimostrato una crescita nelle ultime partite. La base di partenza è importante, la squadra è stata rinforzata con l’arrivo di un centrocampista di livello come Marcos Antonio. In porta è stata attuata una vera e propria rivoluzione: via Reina e Strakosha, la dirigenza si è messa alla ricerca di due estremi difensori. La Lazio ha deciso di chiudere per Ivan Provedel e Luís Maximiano. Il titolare sarà, con ogni probabilità, il portoghese. Chi è Luís Maximiano Luís Maximiano è un portiere portoghese, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 10 luglio 2022) Laè una squadra molto competitiva con ambizioni di vertice nel prossimo campionato. L’allenatore Maurizio Sarri ha iniziato un lavoro interessante e la squadra ha dimostrato una crescita nelle ultime partite. La base di partenza è imnte, la squadra è stata rinforzata con l’arrivo di un centrocampista di livello come Marcos Antonio. Inè stata attuata una vera e propria rivoluzione: via Reina e Strakosha, la dirigenza si è messa alla ricerca di due estremi difensori. Laha deciso di chiudere per Ivan Provedel e. Ilsarà, con ogni probabilità, il. Chi èè un portiere, ...

Pubblicità

infoitsport : La Lazio blinda la difesa: visite e firma per Casale, in chiusura anche Romagnoli - CalcioOggi : La Lazio blinda la difesa: visite e firma per Casale, in chiusura anche Romagnoli - TUTTO mercato WEB - LALAZIOMIA : La Sabina Lazio Calcetto blinda la porta: confermata Liliana Nicoletta - Ogni Maledetta Domenica - periodicodaily : Luis Maximiliano: la Lazio blinda il portiere - PeriodicoDaily Sport #lazio #calciomercato @Angelic00771245 - LALAZIOMIA : Empoli, il Ds Accardi blinda Vicario: “È un nostro portiere e non abbiamo intenzione di cederlo”… -