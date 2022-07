Incendio a Centocelle, ancora disagi: strade chiuse e aria irrespirabile (Di domenica 10 luglio 2022) Continuano i disagi dopo il devastante Incendio che ieri pomeriggio ha messo in ginocchio la Capitale. Le fiamme, partite da via Palmiro Togliatti, si sono diramate ben presto a causa del vento e l’alta colonna di fumo nero, visibile in gran parte della città, si è levata in cielo. Tra cittadini preoccupati, come è giusto che sia, e aria irrespirabile. Anche ora, nonostante siano passate delle ore e i vigili del fuoco, con oltre 50 mezzi, abbiano lavorato ininterrottamente tutta la notte per domare il fuoco. Le strade chiuse dopo l’Incendio Al momento, a distanza di ore dal maxi Incendio, Viale Palmiro Togliatti resta chiuso tra via Casilina e via Filomusi Guelfi. Chiusa anche via Carlo Fadda nel tratto compreso tra Filomusi guelfi e viale Palmiro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 luglio 2022) Continuano idopo il devastanteche ieri pomeriggio ha messo in ginocchio la Capitale. Le fiamme, partite da via Palmiro Togliatti, si sono diramate ben presto a causa del vento e l’alta colonna di fumo nero, visibile in gran parte della città, si è levata in cielo. Tra cittadini preoccupati, come è giusto che sia, e. Anche ora, nonostante siano passate delle ore e i vigili del fuoco, con oltre 50 mezzi, abbiano lavorato ininterrottamente tutta la notte per domare il fuoco. Ledopo l’Al momento, a distanza di ore dal maxi, Viale Palmiro Togliatti resta chiuso tra via Casilina e via Filomusi Guelfi. Chiusa anche via Carlo Fadda nel tratto compreso tra Filomusi guelfi e viale Palmiro ...

vigilidelfuoco : ?? #Roma, #incendio zona Centocelle: proseguono le operazioni di spegnimento, 100 #vigilidelfuoco al lavoro con 50 m… - Agenzia_Ansa : Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio a Roma nella zona di via Casilina. La densa nube di fumo è visibile… - petergomezblog : Roma, vasto incendio in zona via Casilina/Centocelle: è il terzo in pochi giorni. Nube di fumo visibile da molti qu… - infoitinterno : Roma, l'incendio a Centocelle è stato domato: 50 vigili del fuoco ancora a lavoro. Residenti tornati nelle lor - FabioEra3 : RT @CellaiLuca: È in corso l'incendio di uno sfascio a Centocelle. Il contrasto del fumo coi ruderi dell'acquedotto alessandrino simboleggi… -