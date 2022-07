Leggi su iltempo

(Di domenica 10 luglio 2022) Norme da rivedere altrimenti rischiamo un altro lockdown. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, chiede un allentamento delle norme sulla quarantena. «Non possiamo non iniziare un percorso nel quale sia possibile eliminare l'isolamento dei positivi senza sintomi che dovrebbero poter uscire e andare anche al lavoro». Un passaggio necessario per evitare di finire in un lockdown di fatto.