Grand Slam di judo | Bellandi e Parlati oro e argento a Budapest

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 10 luglio 2022)– È oro per Alicenei 78 kg edper Christiannei 90 kg! Nella terza giornata didigli azzurri hanno fatto il “botto” entrando a tutta velocità in due finali. La gara di Alice ha dato la dimensione delle potenzialità che possiede in questa categoria, mettendo sotto la cinese Liu Yi e poi Shori Hamada (Jpn) e Mayra Aguiar (Bra), rispettivamente oro e bronzo alle recenti Olimpiadi a Tokyo, per concludere con la finale oro vinta sull’israeliana Inbar Lanir, attualmente numero 3 nella classifica mondiale. “Nonostante il sorteggio non proprio favorevole oggi sono riuscita a misurarmi con delle avversarie di tutto rispetto, campionesse e medaglie olimpiche. –ha commentato Alice ...