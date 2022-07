Golf, DP World Tour 2022: Xander Schauffele resiste nell’ultimo round e si aggiudica lo Scottish Open (Di domenica 10 luglio 2022) i Golfisti del DP World Tour archiviano una nuova settimana di grande Golf. Terminato infatti da pochi attimi lo Scottish Open (montepremi 8 milioni di dollari), evento organizzato in collaborazione con il PGA Tour che annoverava un field di prim’ordine. Nata nel 1972, la competizione britannica si è rivelata degno antipasto in vista dell’imminente Open Championship. Nonostante un avvio di quarto round tentennante, Xander Schauffele resiste al comando della leaderboard e si aggiudica la kermesse scozzese. L’americano chiude il torneo con lo score complessivo di -7 (273 colpi), congedandosi dal percorso par 70 del Renaissance Club di North Berwick (Scozia, Gran ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) iisti del DParchiviano una nuova settimana di grande. Terminato infatti da pochi attimi lo(montepremi 8 milioni di dollari), evento organizzato in collaborazione con il PGAche annoverava un field di prim’ordine. Nata nel 1972, la competizione britannica si è rivelata degno antipasto in vista dell’imminenteChampionship. Nonostante un avvio di quartotentennante,al comando della leaderboard e sila kermesse scozzese. L’americano chiude il torneo con lo score complessivo di -7 (273 colpi), congedandosi dal percorso par 70 del Renaissance Club di North Berwick (Scozia, Gran ...

