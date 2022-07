Gkn | i 422 operai licenziati con una mail in piazza a un anno dall’inizio della lotta | “Abbiamo creato una comunità Ancora poche certezze”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 luglio 2022) “Ti ricordi quel 9 luglio” questo il nome dell’evento che si è tenuto sabato di fronte ai cancelliGkn di Campi Bisenzio la fabbrica che produceva semiassi per Stellantis di proprietà del fondo di investimento inglese Melrose che il 9 luglio scorso mandò unaagliavvertendo che il lunedì successivo non sarebbero dovuti tornare al lavoro percheé erano. I 422 lavoratoriGkn e delle ditte in appalto (pulizie etc) hreagito occupando la fabbrica e convocando un’assemblea permanente. Le istituzioni locali del territorio si sono strette attorno alle rivendicazioni dei lavoratori e laè diventata un simbolo nazionale contro la delocalizzazione. Oggi c’è un nuovo proprietario Francesco Borgomeo masi sta ...