Covid, bollettino di oggi 10 luglio: 79.920 casi e 44 morti. A Roma 5.392 positivi (Di domenica 10 luglio 2022) Covid , il bollettino di oggi domenica 10 luglio 2022. Sono 79.920 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 98.044. Le ... Leggi su leggo (Di domenica 10 luglio 2022), ildidomenica 102022. Sono 79.920 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 98.044. Le ...

Pubblicità

RobertoBurioni : Quando qualcuno vi dice che i vaccini non funzionano, fategli vedere questa figura tratta dal rapporto di ieri dell… - LICIO15 : Bollettino Covid, oggi in Italia 79.920 contagi e 44 morti per Coronavirus: i dati di domenica 10 luglio Il Ministe… - infoitinterno : Bollettino Covid Italia e Lombardia oggi: 79.920 nuovi contagi e 44 morti - infoitinterno : Covid oggi Italia, 79.920 contagi e 44 morti: bollettino 10 luglio - repubblica : Covid Italia, bollettino del 10 luglio: 79.920 nuovi casi e 44 morti -