Bayern Monaco, Lewandowski atteso in ritiro: il punto (Di domenica 10 luglio 2022) Nonostante avesse provato di tutto per non aggregarsi con il Bayern Monaco in ritiro, Robert Lewandowski dovrà raggiungere i suoi compagni... Leggi su calciomercato (Di domenica 10 luglio 2022) Nonostante avesse provato di tutto per non aggregarsi con ilin, Robertdovrà raggiungere i suoi compagni...

Pubblicità

forumJuventus : (Gds) 'Juventus, è il giorno di De Ligt: l'olandese arriva a Torino e parteciperà all'incontro dove l'avvocato Pime… - GoalItalia : Nuovi contatti tra Juventus e Bayern Monaco per #deLigt: possibile proposta ufficiale in arrivo, da 75 milioni di e… - sportli26181512 : Bayern Monaco, Lewandowski atteso in ritiro: il punto: Nonostante avesse provato di tutto per non aggregarsi con il… - ZonaBianconeri : RT @CorSport: #Juve, nazionali al J Medical e i tifosi a #DeLigt: “Non andare al #Bayern Monaco” ?? - CorSport : #Juve, nazionali al J Medical e i tifosi a #DeLigt: “Non andare al #Bayern Monaco” ?? -