Alessia Nobile, una transgender in udienza dal Papa: “Padre premuroso che non giudica” (Di domenica 10 luglio 2022) Chi è Alessia Nobile? È lei, la bambina invisibile come lei stessa si autodefinisce nel suo libro di recente pubblicazione. L’abbiamo conosciuta in una recente intervista apparsa proprio su Luce! Lei è una giovane e splendida transgender che sta vivendo il suo momento d’oro, finalmente costellato di soddisfazioni e di riscatto dopo aver sopportato tanto, dopo aver molto sofferto a causa delle sue scelte. Per essere quella che è. “Sii felice e non ti curare del male e delle cattiverie. Sii sempre semplicemente te stessa!”. Con queste parole di benedizione e approvazione il Santo Padre in persona ha accolto Alessia alcuni giorni fa durante l’udienza del mercoledì, accettando il regalo del libro. Alessia Nobile in udienza dal ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 10 luglio 2022) Chi è? È lei, la bambina invisibile come lei stessa si autodefinisce nel suo libro di recente pubblicazione. L’abbiamo conosciuta in una recente intervista apparsa proprio su Luce! Lei è una giovane e splendidache sta vivendo il suo momento d’oro, finalmente costellato di soddisfazioni e di riscatto dopo aver sopportato tanto, dopo aver molto sofferto a causa delle sue scelte. Per essere quella che è. “Sii felice e non ti curare del male e delle cattiverie. Sii sempre semplicemente te stessa!”. Con queste parole di benedizione e approvazione il Santoin persona ha accoltoalcuni giorni fa durante l’del mercoledì, accettando il regalo del libro.indal ...

Pubblicità

Luce_news : Alessia Nobile, una transgender in udienza dal Papa: “Padre premuroso che non giudica” - LArchetipo : @alessia_smile6 @borghi_claudio Ale! Tu sei una persona un milione di volte migliore e più nobile di questo persona… - antonioaliguori : RT @UgoMorelli: Lo storico incontro tra Papa Francesco e sei persone transgender in piazza San Pietro - - giornalemionews : Associazione Murgia Enjoy ospita Alessia Nobile. - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - Murgia Enjoy, il 9 luglio una escursione con Alessia Nobile -