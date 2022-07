AFFARI TUOI: IL CONTROVERSO GAME DAL GRANDE SUCCESSO. VOLTI, ASCOLTI, POLEMICHE (Di domenica 10 luglio 2022) Nel 2003 l’access prime time di Rai1 era orfano de “Il Fatto” di Enzo Biagi, trasmissione di approfondimento politico andata in onda tra il 1995 e il 2002. Erano gli anni in cui Striscia la Notizia monopolizzava l’access televisivo italiano: nella stagione 2002-2003 il tg satirico di Canale 5 aveva una media di 8.803.000 spettatori con il 32,18%. I dirigenti della Tv di Stato pensarono così ad “AFFARI TUOI”, un gioco basato sul format olandese “Deal or no Deal”, in cui ad essere protagoniste erano delle valigette, nel gioco italiano si decise di optare per dei pacchi. Il programma ha occupato l’access della prima rete Rai dal 13 ottobre 2003 fino al 17 marzo 2017, quando venne cancellato dai palinsesti per via di un calo d’ASCOLTI nella stagione 2016-2017. È stato riproposto in prima serata con delle versioni speciali tra il 2020 e il ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 10 luglio 2022) Nel 2003 l’access prime time di Rai1 era orfano de “Il Fatto” di Enzo Biagi, trasmissione di approfondimento politico andata in onda tra il 1995 e il 2002. Erano gli anni in cui Striscia la Notizia monopolizzava l’access televisivo italiano: nella stagione 2002-2003 il tg satirico di Canale 5 aveva una media di 8.803.000 spettatori con il 32,18%. I dirigenti della Tv di Stato pensarono così ad “”, un gioco basato sul format olandese “Deal or no Deal”, in cui ad essere protagoniste erano delle valigette, nel gioco italiano si decise di optare per dei pacchi. Il programma ha occupato l’access della prima rete Rai dal 13 ottobre 2003 fino al 17 marzo 2017, quando venne cancellato dai palinsesti per via di un calo d’nella stagione 2016-2017. È stato riproposto in prima serata con delle versioni speciali tra il 2020 e il ...

