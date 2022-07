Valerio Lundini | programma cancellato? Forse chi ne parlava | cosa c' è dietro

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 luglio 2022) Non va in vacanza,. Ma tira direttamente giù la serranda della sua Pezza, il surreale show-laboratorio diventato un cult nel giro di tre stagioni. Non tornerà nei palinsesti di Rai 2, e non per volere di viale Mazzini che qualche giorno fa aveva sibillinamente avvertito che l'assenza dallazione del prossimo autunno-inverno non escludeva il ritorno nella primavera del 2023. D'altronde, era già accaduto lo stesso un anno fa, quando sui social era scattato il tam tam delle proteste di chi temeva la soppressione. L'esperimento di Una pezza di, criptico e popolare insieme, tanto "intellettuale" da diventare naife quasi bambinesco, quasi il modello di tv che avrebbe adorato Umberto Eco, ma trasportato di peso negli anni Duemila e nell'era dei social e della frammentazione estrema, aveva ...