Un gelato fatto in casa semplicissimo da preparare ma degno di apparire anche su una tavola delle feste

(Di sabato 9 luglio 2022) INGREDIENTI X 4: 500 g di yogurt bianco intero (o yogurt di cocco) 50 g di cioccolato fondente 15 more 1 cucchiaio di sciroppo di agave, miele o altro dolcificante a scelta 5-7 fragole amaretti mignon o amaretti sbriciolati Frozen yogurt variegato al cioccolato e more. Ricetta e foto tratte da “Gelatini” di Verdiana Ramina e Stella Bellomo (Gribaudo). Procedimento Lava la frutta e taglia le fragole a pezzi. Sciogli il cioccolato fondente a bagnomaria e tienilo da parte. Dolcifica lo yogurt amalgamando bene lo sciroppo di agave o il miele, quindi fodera una teglia rettangolare con carta da forno e versa lo yogurt dolcificato. Aggiungi molto rapidamente con un cucchiaio il cioccolato sciolto in modo da crearelinee decorative prima che si solidifichi. Unisci le fragole a pezzi, le more e gli amaretti e metti in conre per 4-6 ...

Pubblicità

Rob_Redmayne : @MaryAngyP Nemmeno io! Fa proprio male alla salute un caldo del genere ???? da bambina adoravo l’estate, ma ora non l… - Stefano89686456 : @stefany5961 Ne avrei fatto anche una spruzzata di prosecco nel gelato. Una serena notte - fabriziox23 : RT @alessandragamm3: Ero ferma al semaforo, ho voltato il viso per un secondo e il cuore si è gelato! Un gruppo di ragazzi alla fermata de… - lucabirba2 : @Azzurra77777 ?????? pensavo che nella foto oltre il mare e il gelato avessi fatto il fotomontaggio a tuo cugino coi capelli lunghi ???? - itsjustinshope : Ho provato il gelato del kinder buono e mi ha fatto schifo perchè è troppo dolce, è forse questo che vuole dire diventare vecchi? -

Linkiesta.it

Nell'ultimo decennio il paese haenormi miglioramenti per contrastare l'AIDS e la malaria. ... ad oggi dieci in tutto il Paese, dove si può gustare un ottimoitaliano e nelle quali ...... timoroso di una intesa a tre Pd - Lega - Fdi che li ponga davanti alcompiuto. Una parte del ... Salvini hagli animi: "Le regole del gioco non si cambiano a fine partita. Inutile perdere ... Come sta cambiando il gelato fatto in casa Un spettacolare macchina per il gelato, perfetta anche per ricette senza latte: semplicissima da usare, adesso è super economica, bastano 25€ circa.