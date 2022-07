Serie A | amichevoli oggi sabato 9 luglio | programma | orari | diretta tv e streaming

(Di sabato 9 luglio 2022) Prime sgambate stagionali per i club diA. Da qualche giorno è entrata nel vivo la preparazione delle squadre in vista del prossimo campionato 2022/2023 che scatterà13 agosto con i primi quattro anticipi. In questosono ben tre le squadre della massimache giocheranno una amichevole: alle 17:00 l’Hellas Verona di Gabriele Cioffi sfiderà i dilettanti del Primiero, in contemporanea il Lecce – alla sua uscita stagionale – affronterà il Rovereto. Infine alle 17:30 lo Spezia di Luca Gotti se la vedrà con la squadra locale del Gherdeina. Di seguito ilcompleto, glie le dirette tv edelle tre partite odierne. Sportface.it non vi lascerà soli e consentirà a tutti gli appassionati di poter seguire ...

