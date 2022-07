Seminò il panico a Roma Termini Il ghanese libero di devastare un bar

(Di sabato 9 luglio 2022) Lo straniero, con già numerosi precedenti alle spalle, fra cui l'episodio di violenza a, pretendeva di fare colazione gratis e per questo motivo ha devastato un bar in piazza Vittorio

Ancora lui. Ahmed Brahim, ghanese di 45 anni, è tornato a seminare ilin Centro. All'inizio del giugno del 2021 i poliziotti, per fermarlo, in via Marsala , gli dovettero sparare alle gambe: armato di un coltellaccio da cucina aveva minacciato e terrorizzato ...Protagonista della vicenda un 45enne del Ghana che già un anno faila Roma. In quell'occasione, per fermarlo, un agente di polizia gli sparò un colpo di pistola. Questa volta i fatti ...