Saldi in Campania, niente “assalto” ai negozi nella prima settimana: incassi giù del 20% (Di sabato 9 luglio 2022) Saldi ad andamento lento: nei primi sette giorni di promozioni in Campania non c’e’ stato il consueto assalto ai negozi ed anzi c’e’ stata una contrazione dei consumi abbastanza evidente. L’Osservatorio di Confesercenti Campania ha infatti analizzato i dati da sabato scorso a oggi ed emerge come la partenza, ma anche il prosieguo della prima settimana, e’ a ritmi bassi. I commercianti stanno incassando dal 15 al 20% in meno rispetto alla prima settimana di Saldi estivi dell’anno scorso. Tanti sono i fattori che incidono su questa partenza lenta, come sottolinea il presidente di Confesercenti Campania, e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, Vincenzo Schiavo: “Il caldo insopportabile che ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 luglio 2022)ad andamento lento: nei primi sette giorni di promozioni innon c’e’ stato il consuetoaied anzi c’e’ stata una contrazione dei consumi abbastanza evidente. L’Osservatorio di Confesercentiha infatti analizzato i dati da sabato scorso a oggi ed emerge come la partenza, ma anche il prosieguo della, e’ a ritmi bassi. I commercianti stanno incassando dal 15 al 20% in meno rispetto alladiestivi dell’anno scorso. Tanti sono i fattori che incidono su questa partenza lenta, come sottolinea il presidente di Confesercenti, e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, Vincenzo Schiavo: “Il caldo insopportabile che ...

Pubblicità

GazzettaSalerno : Saldi ad andamento lento: nei primi sette giorni di promozioni in Campania non c'è stato il consueto assalto ai neg… - gazzettanapoli : Saldi ad andamento lento: nei primi sette giorni di promozioni in Campania non c'è stato il consueto assalto ai neg… - corrmezzogiorno : #Napoli Saldi, in Campania partenza a rilento: nei primi 7 giorni -20% - Antipeppe : @ettoreb74 @539th sì, la campania sui saldi dei ricoverati è da prendere sempre con le molle visto che ha un andame… - sudreporter : #saldi, in #Campania è 'andamento lento' secondo i dati dell'Osservatorio regionale di @Confesercenti… -