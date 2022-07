Reazione a Catena 9 luglio 2022 | i Dammi il La

(Di sabato 9 luglio 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, 9. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni iil La, due ragazze e un ragazzo molto giovani. Iil La – Nadya, Gioacchino e Francesca – al loro quindicesimo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 790 euro. Peccato, riproveranno ancora una volta! Il loro montepremi totale rimane quindi a 43.647 euro. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata ...

Dopo la vincita record di venerdì 9 luglio, i Dammi il La hanno ritentato la fortuna anche in questa nuova puntata. Nella puntata di Reazione a Catena di venerdì 8 luglio i Dammi il La erano andati a segno ottenendo una vincita record di 29.500 euro. Questo incredibile trio ci ha riprovato anche in questo appuntamento di sabato 8 ... Nella puntata di Reazione a Catena di sabato 9 luglio i Dammi il La si sono confermati ancora campioni, ma senza vincere nulla. Reazione a Catena 2022. Eccoci, manca davvero poco al consueto appuntamento con la trasmissione che fa allenare la mente divertendo grandi e piccini. Torna puntuale anche oggi, sabato 9 luglio, l'imma ...