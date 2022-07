Quindicenne con problemi psichici uccide il nonno con un aspirapolvere (Di sabato 9 luglio 2022) AGI - È morto nella notte all'ospedale di Pescara il 78enne che era stato aggredito dal nipote 15enne, colpito con un aspirapolvere e con ripetuti calci alla testa e al torace. Il ragazzo, con problemi psichici, è stato arrestato. Ha aggredito entrambi i nonni, con i quali vive, ma ad avere la peggio è il nonno, un pensionato di 78 anni, che era stato ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara. Il fatto si è verificato in una casa di due piani alle porte di Bucchianico, ieri pomeriggio. Dove si sono vissuti momenti drammatici dall'epilogo imprevedibile. In quello che è apparso uno stato di alterazione il ragazzo, in corridoio, ha colpito ripetutamente il nonno alla testa con un aspirapolvere, calci e, una volta a terra, gli è saltato addosso con i piedi. Soccorso dal 118, l'uomo è apparso ... Leggi su agi (Di sabato 9 luglio 2022) AGI - È morto nella notte all'ospedale di Pescara il 78enne che era stato aggredito dal nipote 15enne, colpito con un aspirapolvere e con ripetuti calci alla testa e al torace. Il ragazzo, con, è stato arrestato. Ha aggredito entrambi i nonni, con i quali vive, ma ad avere la peggio è il, un pensionato di 78 anni, che era stato ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara. Il fatto si è verificato in una casa di due piani alle porte di Bucchianico, ieri pomeriggio. Dove si sono vissuti momenti drammatici dall'epilogo imprevedibile. In quello che è apparso uno stato di alterazione il ragazzo, in corridoio, ha colpito ripetutamente ilalla testa con un aspirapolvere, calci e, una volta a terra, gli è saltato addosso con i piedi. Soccorso dal 118, l'uomo è apparso ...

Pubblicità

sulsitodisimone : Quindicenne con problemi psichici uccide il nonno con un aspirapolvere - luatom : Enniente sono in fissa con @CremoniniCesare tipo quindicenne. Dopo il concerto di Lignano quasi quasi vado a Bologn… - LorenzoCarrange : @elidacomasio @mauromostardi @Sebadega1998 Vuoi solo provocare, ma non ho età cerebrale da quindicenne, al contrari… - lacittanews : Un ragazzo di 15 anni ha ucciso il nonno colpendolo con una sedia e un aspirapolvere: in seguito pubblica un video… - cronachecampane : Quindicenne con problemi psichici uccide il nonno: arrestato #quindicenneconproblemipsichici #uccideilnonno -