Quello che gli italiani non sanno sull'asma: ecco i "falsi miti" da sfatare e i comportamenti da evitare (Di sabato 9 luglio 2022) Quello che gli italiani non sanno sull'asma lo svela un'indagine. Un esempio dei falsi miti da sfatare? Il 40% delle persone afferma che si può guarire da questa patologia, il 38% non considera chi soffre d'asma più esposto alle infezioni virali. Sono alcuni degli elementi emersi nell'ambito della quarta edizione della campagna educazionale "Un Respiro di Salute", realizzata da FederAsma e Allergie Odv, in collaborazione con le società scientifiche Iar (rinologia), Siaip (allergologia e immunologia pediatrica), Simri (malattie respiratorie infantili) e resa possibile grazie al contributo non condizionato di Chiesi Italia, filiale italiana del Gruppo Chiesi. Sondaggio sui social sull'asma Per l'iniziativa è stata interrogata la community dei social per ...

