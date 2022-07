Pergreffi | “Vinta la battaglia contro le sanzioni ai biliardini e ai ping pong”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 luglio 2022) “Ie isono ufficialmente liberi”. È il commento dei parlamentari Daniele Belotti e Simonaalla notizia dell’elenco ufficiale AMEE, Apparecchi Meccanici ed Elettromeccanici Esentati, pubblicato martedì dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei giochi non soggetti alle pesanti e costose procedure burocratiche di omologazione previste da una precedente determina della stessa Adm. “Dopo la tempesta per leai calciobalilla che due settimane fa avevano sollevato un polverone – spiegano Belotti e– grazie al tempestivo intervento del sottosegretario alle Finanze Federico Freni ora si è arrivati finalmente all’elenco dei giochi senza vincita in denaro esenti dai vincoli stabiliti e dalle autorizzazioni dell’Agenzia che comportavano ...