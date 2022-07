Oroscopo Branko di Sabato 9 Luglio 2022 | Capricorno sconsolato

Leggi su zon

(Di sabato 9 luglio 2022) L’diper oggi,Ariete Ultimamente le cose non sono andate per il verso giusto, approfittate del weekend per ricaricare le batterie. Toro Siete preoccupati da un carico di responsabilità sul posto di lavoro. Gemelli In amore le cose vanno a gonfie vele. Per voi arriva il momento della svolta. Cancro Qualche acciacco fisico c’è e ve lo trascinate da tempo. Tutto tende a risolversi per il meglio. Leone La stanchezza di quasi un anno di lavoro inizia a farsi sentire. Vergine Le cose non sempre vanno come voi immaginate. State fermi un attimo e ripartite in grande. Bilancia Attenti alla salute: qualche problema fisico potrebbe rovinare il periodo. Scorpione I prossimi giorni sono stressanti ma voi non siete i tipi che si ...