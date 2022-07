LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Cattaneo in fuga con altri due corridori, gruppo a 3? (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 14.41 Mentre i suoi compagni lavorano in testa al gruppo, Michael Matthews è costretto a fermarsi per una foratura. Nessun problema comunque per l’australiano. 14.38 Il gruppo è accolto da due ali di folla nel piccolo comune di Champagnole. 14.36 Questo tratto di falsopiano porterà ai piedi del primo GPM di giornata, la semplice salita della Côte du Marechét. 14.34 130 km al traguardo. La testa della corsa è sempre composta da Mattia Cattaneo (Quick-Step), Fred Wright (Bahrain-Victorious) e Frederik Frison (Lotto Soudal). Il loro vantaggio è di circa 3?. 14.32 ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 14.41 Mentre i suoi compagni lavorano in testa al, Michael Matthews è costretto a fermarsi per una foratura. Nessun problema comunque per l’australiano. 14.38 Ilè accolto da due ali di folla nel piccolo comune di Champagnole. 14.36 Questo tratto di falsopiano porterà ai piedi del primo GPM di giornata, la semplice salita della Côte du Marechét. 14.34 130 km al traguardo. La testa della corsa è sempre composta da Mattia(Quick-Step), Fred Wright (Bahrain-Victorious) e Frederik Frison (Lotto Soudal). Il loro vantaggio è di circa 3?. 14.32 ...

