Il percorso del Liverpool di Fabio Carvalho confermato dal tecnico Jürgen Klopp (Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-09 17:18:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp non è estraneo a mantenere la fiducia in coloro che sono sotto la sua tutela indipendentemente dalla loro età – una caratteristica che ha mantenuto per tutta la sua carriera manageriale che risale ai suoi tempi con l’1.FSV Mainz 05 – e il preside tedesco sembra a posto di attenersi ai suoi principi quando si tratta dell’acquisto estivo di Fábio Carvalho. Parlando con il sito web ufficiale del club (citato da Empire of the Kop), Klopp ha aperto le sue aspettative iniziali su Carvalho e sul ruolo che sembra destinato a ricoprire per il Liverpool nella prossima stagione 2022-23, indipendentemente dalla ... Leggi su justcalcio (Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-09 17:18:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatore delnon è estraneo a mantenere la fiducia in coloro che sono sotto la sua tutela indipendentemente dalla loro età – una caratteristica che ha mantenuto per tutta la sua carriera manageriale che risale ai suoi tempi con l’1.FSV Mainz 05 – e il preside tedesco sembra a posto di attenersi ai suoi principi quando si tratta dell’acquisto estivo di Fábio. Parlando con il sito web ufficiale del club (citato da Empire of the Kop),ha aperto le sue aspettative iniziali sue sul ruolo che sembra destinato a ricoprire per ilnella prossima stagione 2022-23, indipendentemente dalla ...

Pubblicità

CarloCalenda : Il 24/9 a Milano organizzeremo un grande incontro per la costruzione del polo liberaldemocratico. E' aperto a tutte… - fanpage : Abbiamo intervistato Albe che ci ha raccontato come è nato il pezzo, 'quello a cui è più affezionato', parlando anc… - AntoVitiello : Un accordo che testimonia la continuità in un percorso di rafforzamento e di crescita del nostro Club. - MarinoRaffaele2 : RT @cisl_fit: Con oggi si concludono le prime due edizioni del corso di formazione rivolto a 50 delegati, in autunno riprenderemo il percor… - cisl_fit : RT @cisl_fit: Con oggi si concludono le prime due edizioni del corso di formazione rivolto a 50 delegati, in autunno riprenderemo il percor… -