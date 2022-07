GP Austria, Sprint Race: Verstappen si conferma al comando, dietro Leclerc (Di sabato 9 luglio 2022) Quasi tutto cristallizzato. Il GP Austria ha mandato in pista la Sprint Race che, dopo aver visto le qualifiche di ieri, ha disegnato in modo definitivo la griglia di partenza del Red Bull Ring di domani. Una sessione dominata, nuovamente, dalla Red Bull (padrona di casa) di Max Verstappen: l’olandese campione del mondo ha confermato la pole position vincendo la mini gara di questo sabato. dietro al leader del Mondiale 2022 di Formula 1 si sono annidate le due Ferrari con Charles Leclerc secondo e Carlos Sainz terzo. Buona la prova di George Russell che partirà in seconda fila con la sua Mercedes. Esteban Ocon è sesto su Alpine, mentre Kevin Magnussen è settimo su Haas. GP Austria, Sprint Race: domina ancora la Red ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 luglio 2022) Quasi tutto cristallizzato. Il GPha mandato in pista lache, dopo aver visto le qualifiche di ieri, ha disegnato in modo definitivo la griglia di partenza del Red Bull Ring di domani. Una sessione dominata, nuovamente, dalla Red Bull (padrona di casa) di Max: l’olandese campione del mondo hato la pole position vincendo la mini gara di questo sabato.al leader del Mondiale 2022 di Formula 1 si sono annidate le due Ferrari con Charlessecondo e Carlos Sainz terzo. Buona la prova di George Russell che partirà in seconda fila con la sua Mercedes. Esteban Ocon è sesto su Alpine, mentre Kevin Magnussen è settimo su Haas. GP: domina ancora la Red ...

