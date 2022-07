Gp Austria libere 2: Sainz fa sorridere la Rossa (Di sabato 9 luglio 2022) Carlos Sainz ha dominato la sessione di prove libere 2 del GP d’Austria, battendo Charles Leclerc, cosa difficile da vedere solo un mese fa. Lo Spagnolo conferma di andare oltre con questa Ferrari e di iniziare a trovarsi in una situazione di pareggio tecnico con il Monegasco: ieri era 0.053 dietro al compagno di squadra, oggi lo precede di 0.050. È candidato alla vittoria in entrambe le gare questo fine settimana. Gp Austria qualifiche: Max conquista la pole Gp Austria libere 2: che cosa è successo? Verstappen con il programma opposto, prima soft e poi medio è arrivato terzo a 0.168 dietro le vetture della Scuderia, anche se è più complicato delucidare il suo programma, in una sessione in cui si possono testare i lotti per lo Sprint di questo pomeriggio (4:30 p.m.) di 24 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 9 luglio 2022) Carlosha dominato la sessione di prove2 del GP d’, battendo Charles Leclerc, cosa difficile da vedere solo un mese fa. Lo Spagnolo conferma di andare oltre con questa Ferrari e di iniziare a trovarsi in una situazione di pareggio tecnico con il Monegasco: ieri era 0.053 dietro al compagno di squadra, oggi lo precede di 0.050. È candidato alla vittoria in entrambe le gare questo fine settimana. Gpqualifiche: Max conquista la pole Gp2: che cosa è successo? Verstappen con il programma opposto, prima soft e poi medio è arrivato terzo a 0.168 dietro le vetture della Scuderia, anche se è più complicato delucidare il suo programma, in una sessione in cui si possono testare i lotti per lo Sprint di questo pomeriggio (4:30 p.m.) di 24 ...

