Giorgia Soleri è negativa al Covid, ma resta in isolamento: “Pensavo non ci fosse più la regola dei sette giorni. Salto i Maneskin al Circo Massimo” (Di sabato 9 luglio 2022) Alcuni giorni fa, Giorgia Soleri aveva dichiarato pubblicamente di aver contratto il Coronavirus, scatenando paura e tensione tra i fan dei Maneskin, oggi in concerto al Circo Massimo a Roma. Nella giornata di ieri è finalmente risultata negativa e ha mostrato su Instagram il risultato del tampone “fai da te”. La gioia, però, è durata poco: “Niente, ero convinta (dopo aver chiesto a due farmacie e aver letto articoli) che per le persone vaccinate non ci fosse più la regola dei sette giorni di quarantena dal tampone che ha attestato la positività. – ha scritto in una storia Instagram – Invece c’è ancora, quindi positiva o negativa, non potrò essere al Circo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Alcunifa,aveva dichiarato pubblicamente di aver contratto il Coronavirus, scatenando paura e tensione tra i fan dei, oggi in concerto ala Roma. Nella giornata di ieri è finalmente risultatae ha mostrato su Instagram il risultato del tampone “fai da te”. La gioia, però, è durata poco: “Niente, ero convinta (dopo aver chiesto a due farmacie e aver letto articoli) che per le persone vaccinate non cipiù ladeidi quarantena dal tampone che ha attestato la positività. – ha scritto in una storia Instagram – Invece c’è ancora, quindi positiva o, non potrò essere al...

