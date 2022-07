Crollo Marmolada, recuperata l'undicesima vittima: il bilancio è definitivo (Di sabato 9 luglio 2022) L'elenco degli alpinisti travolti dalla valanga nelle mani degli investigatori si è tragicamente completato. E' stata recuperata 11esima vittima del Crollo sella Marmolada . "Le salme saranno ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 luglio 2022) L'elenco degli alpinisti travolti dalla valanga nelle mani degli investigatori si è tragicamente completato. E' stata11esimadelsella. "Le salme saranno ...

Pubblicità

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : FLASH | Quattro persone ritenute disperse nel crollo della Marmolada sono state rintracciate, sono vive e sono in s… - iISud24 : Crollo della Marmolada: il bilancio definitivo parla di 11 morti #9luglio #cronaca #notizie #marmolada - ilpost : Nel crollo sulla Marmolada sono morte in tutto 11 persone -