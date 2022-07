Covid, report settimanale Iss: “Incremento dei casi segnalati, ricoveri e decessi”. E con Omicron aumentano anche le reinfezioni (Di sabato 9 luglio 2022) aumentano i casi Covid segnalati, le ospedalizzazioni, i ricoveri in terapia intensiva e i decessi. E’ il quadro presentato dal report settimanale dell’Istituto superiore di sanità. Il tasso di incidenza e e il tasso di ospedalizzazione crescono in tutte le fasce d’età: nella fascia 30-39 anni si registra il più alto tasso di incidenza a 14 giorni, pari a 1.843 per 100.000. L’età mediana alla diagnosi dei soggetti segnalati nelle ultime settimane è stabile e pari a 48 anni. Il dato nazionale dell’incidenza è di 1.071 nella prima settimana di luglio rispetto a 763 del settimana precedente. Le reinfezioni – Dal report emerge anche un aumento delle reinfezioni: dal 24 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022), le ospedalizzazioni, iin terapia intensiva e i. E’ il quadro presentato daldell’Istituto superiore di sanità. Il tasso di incidenza e e il tasso di ospedalizzazione crescono in tutte le fasce d’età: nella fascia 30-39 anni si registra il più alto tasso di incidenza a 14 giorni, pari a 1.843 per 100.000. L’età mediana alla diagnosi dei soggettinelle ultime settimane è stabile e pari a 48 anni. Il dato nazionale dell’incidenza è di 1.071 nella prima settimana di luglio rispetto a 763 del settimana precedente. Le– Dalemergeun aumento delle: dal 24 ...

