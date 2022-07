Boris Johnson addio, cosa cambia ora per l’Ucraina (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo le dimissioni da primo ministro, sono arrivate anche quelle da leader del Partito Conservatore. Così finisce l’era politica di Boris Johnson, dopo gli scandali del Partygate e di Chris Pincher, uno dei suoi fedelissimi, accusato di molestie nei confronti di due uomini, dopo una serata passata in un pub a Mayfair. Fermo propinatore della Brexit, assumendo a larghi tratti una politica economica thatcheriana, BoJo è stato anche tra i primi leader europei a schierarsi a fianco di Kiev, dopo l’invasione di Vladimir Putin. Non è un caso che, Stati Uniti ed Uk, insieme, siano i primi due Stati ad offrire maggiori contributi e aiuti militari all’Ucraina. Poche settimane fa, fu lo stesso Boris Johnson a rivelare di essere pronto a mettere a disposizione la conoscenza bellica inglese, proprio per addestrare ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo le dimissioni da primo ministro, sono arrivate anche quelle da leader del Partito Conservatore. Così finisce l’era politica di, dopo gli scandali del Partygate e di Chris Pincher, uno dei suoi fedelissimi, accusato di molestie nei confronti di due uomini, dopo una serata passata in un pub a Mayfair. Fermo propinatore della Brexit, assumendo a larghi tratti una politica economica thatcheriana, BoJo è stato anche tra i primi leader europei a schierarsi a fianco di Kiev, dopo l’invasione di Vladimir Putin. Non è un caso che, Stati Uniti ed Uk, insieme, siano i primi due Stati ad offrire maggiori contributi e aiuti militari al. Poche settimane fa, fu lo stessoa rivelare di essere pronto a mettere a disposizione la conoscenza bellica inglese, proprio per addestrare ...

