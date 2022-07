Adriano Panatta è nato per battere tutti

(Di sabato 9 luglio 2022) Non basta nascere sul campo, sentendo il pof ritmato della pallina da tennis sulla terra rossa. Neppure venire al mondo sotto il segno del Cancro ti trasforma in un fenomeno. Ma se questo Sole si trova nella decima casa, dimora del successo, accanto a Mercurio e a Urano, pianeti del colpo di scena, ecco quel dritto micidiale che porterà alla Storia.e?il 9 luglio del 1950 (Tania / Contrasto). Leggi anche › “Una squadra”:e i tennisti che hanno fatto la storia. Gli aneddoti, la rivalità e la politica . Il primo a cadere sotto le sue volée impeccabili è stato Roberto Valerio, il più forte di allora. Il resto è storia. Nel ’76 entra nell’Olimpo, ...

Tra i punti di forza dell'Italia c'era sicuramente il doppio composto dae Paolo Bertolucci, rimasti amici veri nella vita ma sempre pronti alla battuta salace.sfida ...1950 -: Nato a Roma, è un famoso ex tennista che, dalla fine degli anni Sessanta al 1983, ha rappresentato il tennis italiano sui campi di tutto il mondo. Scomparsi 1980 - A Rio de ... Buon compleanno ad Adriano Panatta, il tennista italiano più amato Per capire chi è stato Adriano Panatta da qualche settimana c’è uno strumento in più: la docu-serie «Una squadra» che racconta un periodo storico contrassegnato dalle gesta dei giocatori che vinsero l ...I due grandi ex tennisti del doppio di Davis si prendono in giro su twitter determinando un effetto-nostalgia tra gli appassionati ...