A Bucchianico 15enne uccide nonno con una sedia e l’aspirapolvere | il video su whatsapp

(Di sabato 9 luglio 2022) Purtroppo non arrivano buone notizie da Pescara, dall’ospedale dove ieri, un uomo di 78 anni era stato ricoverato. E’ infatti morto nella notte , l’uomo era arrivato al pronto soccorso in gravissime condizioni dopo esser stato aggredito da suo nipote, un ragazzino di 15 anni. Secondo le prime notizie date dai media locali, il ragazzino ha aggredito suocolpendolo più volte sia con unache con una aspirapolvere. Era stato poi ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara. Tutto è accaduto in una casa di(Chieti) . Il ragazzo che pare abbia dei problemi psichiatrici, viveva con i suoi nonni, stando a quelle che sono le prime notizie trapelate. E’ morto ilaggredito da suo nipote con unae una aspirapolvere L’uomo aveva riportato diversi ...

Un ragazzo diera affidato ai nonni e soffriva di problemi psichiatrici. Un uomo di 78 anni è morto venerdì sera, 8 luglio, dopo essere stato presumibilmente aggredito ...... di cui fa parte anche il Comune di, ed era in fase di completamento la pratica per inserirlo in una struttura riabilitativa ilcon problemi psichiatrici che ieri pomeriggio, ...È morto stanotte nell’ospedale di Pescara dove era stato ricoverato le lesioni riportate dopo essere stato aggredito dal nipote, un uomo di 78 anni originario della provincia di Chieti. Il presunto ag ...Il ragazzo ha aggredito il nonno 78enne dopo un rimprovero colpendolo a ripetizione. All'arrivo dei carabinieri si è barricato in casa ...