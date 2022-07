Wimbledon 2022, Kyrgios: “Djokovic? Per un po’ non c’è stato amore tra noi” (Di venerdì 8 luglio 2022) Nick Kyrgios ha parlato in conferenza stampa a quarantotto ore dalla sua prima finale Slam della carriera. Domenica se la vedrà contro il numero tre del mondo Novak Djokovic, che ha fatto fuori in quattro set il britannico Cameron Norrie. L’australiano si è ovviamente soffermato anche sul campione serbo: “Ora abbiamo una specie di ‘bromance’, che è un po’ strano. Penso che tutti sappiamo che per un po’ non c’è stato alcun tipo di amore tra di noi. Penso che sia stato salutare per lo sport, perché quando ci siamo affrontati si sono create molte aspettative intorno a noi. In Australia mi sono sentito come se fossi praticamente l’unico giocatore che lo ha difeso con quello che è successo, ed è allora che ti guadagni rispetto. Ora ci inviamo messaggi su Instagram e tutto il resto, è strano. All’inizio ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Nickha parlato in conferenza stampa a quarantotto ore dalla sua prima finale Slam della carriera. Domenica se la vedrà contro il numero tre del mondo Novak, che ha fatto fuori in quattro set il britannico Cameron Norrie. L’australiano si è ovviamente soffermato anche sul campione serbo: “Ora abbiamo una specie di ‘bromance’, che è un po’ strano. Penso che tutti sappiamo che per un po’ non c’èalcun tipo ditra di noi. Penso che siasalutare per lo sport, perché quando ci siamo affrontati si sono create molte aspettative intorno a noi. In Australia mi sono sentito come se fossi praticamente l’unico giocatore che lo ha difeso con quello che è successo, ed è allora che ti guadagni rispetto. Ora ci inviamo messaggi su Instagram e tutto il resto, è strano. All’inizio ...

