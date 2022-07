Wimbledon 2022: Djokovic da record, 32ª finale slam. Kyrgios si riposa e aspetta domenica (Di venerdì 8 luglio 2022) Il day-12 del torneo di Wimbledon 2022, inizialmente dedicato alle semifinali maschili, si è trasformato nel giorno ‘della’ semifinale maschile. Il forfait di Nadal ha infatti privato gli spettatori di un match (e che match!) lasciando a Djokovic e Norrie il compito di aprire e chiudere il programma odierno su Centre Court. I due sono dunque scesi in campo alle ore 16:00 ed hanno dato vita a quattro set di tennis gradevole. Tolto il primo, in cui un Nole irriconoscibile ha subito un perentorio 6-2, negli altri tre non c’è stata molta storia. Djokovic ha infatti ribadito di essere superiore a Norrie (il 6-2 6-1 delle ultime Atp Finals parlava chiaro) ed è approdato in finale a Wimbledon come da pronostico. Per il serbo potrebbe essere semplicemente un’altra finale slam, l’ennesima, in ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Il day-12 del torneo di, inizialmente dedicato alle semifinali maschili, si è trasformato nel giorno ‘della’ semifinale maschile. Il forfait di Nadal ha infatti privato gli spettatori di un match (e che match!) lasciando ae Norrie il compito di aprire e chiudere il programma odierno su Centre Court. I due sono dunque scesi in campo alle ore 16:00 ed hanno dato vita a quattro set di tennis gradevole. Tolto il primo, in cui un Nole irriconoscibile ha subito un perentorio 6-2, negli altri tre non c’è stata molta storia.ha infatti ribadito di essere superiore a Norrie (il 6-2 6-1 delle ultime Atp Finals parlava chiaro) ed è approdato in finale acome da pronostico. Per il serbo potrebbe essere semplicemente un’altra finale, l’ennesima, in ...

