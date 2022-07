Verona, Tosi ha lavorato “pancia a terra” a sostegno di Tommasi? FdI chiede una smentita (Di venerdì 8 luglio 2022) Flavio Tosi, ex sindaco veronese di centrodestra, avrebbe lavorato “pancia a terra” a sostegno dell’avversario Damiano Tommasi? Prima che la situazione si complichi farebbe bene a smentire. A chiederlo è Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia. In seguito alle rivelazioni di un consigliere comunale del Pd. Donzelli: Tosi con Tommasi? Dovrebbe smentire “Ormai da molte ore a Verona tengono banco le parole di un consigliere dem. Che ha pubblicamente dichiarato che in alcuni colloqui Tosi avrebbe esplicitamente assicurato un suo sostegno alla candidatura di Tommasi al ballottaggio. Parlando persino di un impegno ‘pancia a terra’. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 luglio 2022) Flavio, ex sindaco veronese di centrodestra, avrebbe” adell’avversario Damiano? Prima che la situazione si complichi farebbe bene a smentire. Arlo è Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia. In seguito alle rivelazioni di un consigliere comunale del Pd. Donzelli:con? Dovrebbe smentire “Ormai da molte ore atengono banco le parole di un consigliere dem. Che ha pubblicamente dichiarato che in alcuni colloquiavrebbe esplicitamente assicurato un suoalla candidatura dial ballottaggio. Parlando persino di un impegno ‘’. ...

